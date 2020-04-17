Клопп: на следующей неделе должен научиться завязывать галстук

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чем занимается на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.



«В самоизоляции не так много хорошего, зато появилось время сделать много разных вещей. На карантине я узнал много нового. Сейчас я отвечаю за посудомоечную машину, что на самом деле приятно, потому что теперь я хозяин этой маленькой машинки. И я сделал свою первую яичницу-болтунью. Это произвело на меня большое впечатление.



У меня осталось ещё несколько задач на следующую неделю. Я должен научиться завязывать галстук. Мне 52 года, а я не умею завязывать галстук. Вероятно, освоение этого навыка займёт у меня всю неделю, потому что мои руки обычно совершенно бесполезны. Это должно быть смешно», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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