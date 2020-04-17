Маммана: после смерти отца думал о самоубийстве, но смог собраться

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана признался, что тяжело пережил смерть родителей.
«После смерти отца чувствовал, что брошу всё. К тому моменту я уже потерял мать. Я думал о том, чтобы бросить футбол, даже думал о самоубийстве. Я хотел сделать это дважды. Мне было очень трудно. Два или три месяца я не находил себе места. Но, несмотря на боль, я смог собраться. „Ривер Плейт“ помог мне. Я должен был исполнить мечту моего отца и дебютировать в чемпионате Аргентины.
Я рано научился заботиться о себе, хотя у меня было четыре старших брата. Я быстро повзрослел. Сейчас понимаю, что травмы болезненны, но никакая травма не может сравниться со смертью отца или матери. У нас не было денег, чтобы купить еды. Так что благодаря „Ривер Плейт“ я стал тем, кто я есть», — приводит слова Мамманы Ole.
- 17 апреля 2020
-
22:45
-
22:42
-
22:17
-
22:07
-
22:02
-
21:38
-
21:31
-
21:15
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:25
-
20:22
-
20:10
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:56
-
18:51
-
18:39
-
18:26
-
18:24
-
18:06
-
18:02
-
17:51
-
17:39
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:09
-
16:49
-
16:25