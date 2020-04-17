Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Маммана: после смерти отца думал о самоубийстве, но смог собраться

Маммана: после смерти отца думал о самоубийстве, но смог собраться
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана признался, что тяжело пережил смерть родителей.

«После смерти отца чувствовал, что брошу всё. К тому моменту я уже потерял мать. Я думал о том, чтобы бросить футбол, даже думал о самоубийстве. Я хотел сделать это дважды. Мне было очень трудно. Два или три месяца я не находил себе места. Но, несмотря на боль, я смог собраться. „Ривер Плейт“ помог мне. Я должен был исполнить мечту моего отца и дебютировать в чемпионате Аргентины.

Я рано научился заботиться о себе, хотя у меня было четыре старших брата. Я быстро повзрослел. Сейчас понимаю, что травмы болезненны, но никакая травма не может сравниться со смертью отца или матери. У нас не было денег, чтобы купить еды. Так что благодаря „Ривер Плейт“ я стал тем, кто я есть», — приводит слова Мамманы Ole.

Защитник «Зенита» Маммана переоделся в женщину. Это новый челлендж
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020