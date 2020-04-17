Маммана: после смерти отца думал о самоубийстве, но смог собраться

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана признался, что тяжело пережил смерть родителей.



«После смерти отца чувствовал, что брошу всё. К тому моменту я уже потерял мать. Я думал о том, чтобы бросить футбол, даже думал о самоубийстве. Я хотел сделать это дважды. Мне было очень трудно. Два или три месяца я не находил себе места. Но, несмотря на боль, я смог собраться. „Ривер Плейт“ помог мне. Я должен был исполнить мечту моего отца и дебютировать в чемпионате Аргентины.



Я рано научился заботиться о себе, хотя у меня было четыре старших брата. Я быстро повзрослел. Сейчас понимаю, что травмы болезненны, но никакая травма не может сравниться со смертью отца или матери. У нас не было денег, чтобы купить еды. Так что благодаря „Ривер Плейт“ я стал тем, кто я есть», — приводит слова Мамманы Ole.

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