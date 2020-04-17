Уткин: не нравится, что люди относятся к Сёмину как к легенде

Блогер Василий Уткин поделился мнением о главном тренере московского «Локомотива» Юрии Сёмине.

«У Сёмина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь всё очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему, как к легенде, игнорируя тот факт, что Сёмин — живой человек. Делая так, эти люди теряют представление о том, чем сегодня живёт футбол», — сказал Уткин во время стрима на своём канале в YouTube.

Сёмин начал тренерскую карьеру в 1982 году. 72-летний специалист завоевал более 10 трофеев, включая три титула чемпионата России и шесть Кубков России.

Действующий контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. О продолжении сотрудничества стороны пока не договорились.