Хави: не сомневался, что с Гвардиолой «Манчестер Сити» будет доминировать
Бывший полузащитник каталонской «Барселоны», а ныне главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави поделился мнением о работе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
«Я считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире. Не сомневался, что с ним «Манчестер Сити» будет доминировать. Первый сезон там оказался для него трудным. Ему пришлось приспосабливаться к другому стилю, стандартам и культуре. Но не было никаких сомнений, что Хосеп добьётся успеха. Я говорил это много раз и во многих интервью: ему нужно было только время», — приводит слова Хави пресс-служба «горожан» на сайте клуба.
Гвардиола работает в «Сити» с 2016 года. Под его руководством команда из Манчестера дважды стала чемпионом английской Премьер-лиги и один раз выиграла Кубок Англии.
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