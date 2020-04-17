Де Брёйне не исключил, что мог переболеть коронавирусом во время карантина

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о том, как проводит время на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.



«Сейчас всё хорошо. Первые две недели моя семья болела, состояние то ухудшалось, то улучшалось, но теперь все здоровы. Мы не знаем, был ли у нас коронавирус или нет, но думаю, что сейчас всё нормализовалось.



Первые недели карантина были странными, потому что я толком не осознавал, что происходит. Потом мне привезли беговую дорожку. Ещё я плавал — мне повезло, у меня на первом этаже бассейн. Клуб присылает программы индивидуальных тренировок. Тренеры записали ряд видео с тренировками, которые нам следует выполнять ежедневно», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.

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