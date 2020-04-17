Де Брёйне не исключил, что мог переболеть коронавирусом во время карантина
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о том, как проводит время на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.
«Сейчас всё хорошо. Первые две недели моя семья болела, состояние то ухудшалось, то улучшалось, но теперь все здоровы. Мы не знаем, был ли у нас коронавирус или нет, но думаю, что сейчас всё нормализовалось.
Первые недели карантина были странными, потому что я толком не осознавал, что происходит. Потом мне привезли беговую дорожку. Ещё я плавал — мне повезло, у меня на первом этаже бассейн. Клуб присылает программы индивидуальных тренировок. Тренеры записали ряд видео с тренировками, которые нам следует выполнять ежедневно», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.
Фанат «Ливерпуля», выживший после трагедии на «Хиллсборо», скончался из-за коронавируса
Читайте также
- 18 апреля 2020
-
00:03
- 17 апреля 2020
-
23:50
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:45
-
22:42
-
22:17
-
22:07
-
22:02
-
21:38
-
21:31
-
21:15
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:25
-
20:22
-
20:10
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:56
-
18:51
-
18:39
-
18:26
-
18:24
-
18:06
-
18:02
-
17:51
-
17:39
-
17:30
Партнерский контент