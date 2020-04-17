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Игнашевич вместе с женой поучаствовал в челлендже для влюблённых

Игнашевич вместе с женой поучаствовал в челлендже для влюблённых
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич на своей странице в «Инстаграме» поучаствовал в челлендже для влюблённых Couples Challenge вместе с женой Натальей.

Суть челленджа заключается в том, чтобы с закрытыми глазами отвечать на личные вопросы об отношениях, показывая пальцем на себя или на своего партнёра.

«Говорят, во время карантина растёт количество разводов. Предлагаем семейную антистресс-терапию. Присоединяйтесь!» — написал Игнашевич.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Игнашевич призвал принять участие в челлендже экс-игрока «Зенита» Константина Зырянова с супругой Натальей, полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского с женой Александрой, бывшего голкипера сборной России Владимира Габулова с супругой Кирой, а также игрока «Торпедо» Максима Шоркина и форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

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