Игнашевич вместе с женой поучаствовал в челлендже для влюблённых

Тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич на своей странице в «Инстаграме» поучаствовал в челлендже для влюблённых Couples Challenge вместе с женой Натальей.
Суть челленджа заключается в том, чтобы с закрытыми глазами отвечать на личные вопросы об отношениях, показывая пальцем на себя или на своего партнёра.
«Говорят, во время карантина растёт количество разводов. Предлагаем семейную антистресс-терапию. Присоединяйтесь!» — написал Игнашевич.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Игнашевич призвал принять участие в челлендже экс-игрока «Зенита» Константина Зырянова с супругой Натальей, полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского с женой Александрой, бывшего голкипера сборной России Владимира Габулова с супругой Кирой, а также игрока «Торпедо» Максима Шоркина и форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.
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