Ильзат Ахметов показал финт «вертушку» и пообещал призы тем, кто его повторит

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов объявил о начале конкурса, в котором можно выиграть футболки «армейцев» и национальной команды России, а также мяч с автографами московского клуба.
Чтобы принять участие, нужно как можно больше раз повторить финт «вертушку», которую Ахметов продемонстрировал на видео.
«Уверен, что карантин и домашняя изоляция — не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому пользуясь тем, что времени на спорт в четырёх стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным. P. S. А сколько выдержит твой вестибулярный аппарат? Мой — 24», — написал футболист на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне Ильзат забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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