Championat.com Liga Pro продолжается. Вечерний турнир стартует в 17:30

Сегодня, 18 апреля, стартовал первый тур Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начали выступления на дневном турнире. С результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».



В 17:30 мск начнётся вечерний турнир Championat.com Liga Pro, в котором примут участие ещё пятеро киберспортсменов. Игроки управляют командами в режиме FIFA Ultimate Team.



1. Роберт Фахретдинов (UFENOK77) — «Локомотив»

2. Михаил Запорожец (Vega Squadron) — «Бавария»

3. Данила Шемякин (SHEMYAKIN ONZE) — «ПСЖ»

4. Илья Пелехакций (PELE WARRIORS) — «Манчестер Юнайтед»

5. Давлят Сагитов (DAV-) — «Арсенал».



РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ



За трансляциями всех матчей киберспортивных соревнований можно следить на «Чемпионате» и на стриминговой платформе Twitch.