Championat.com Liga Pro продолжается. Вечерний турнир стартует в 17:30

Сегодня, 18 апреля, стартовал первый тур Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начали выступления на дневном турнире. С результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
В 17:30 мск начнётся вечерний турнир Championat.com Liga Pro, в котором примут участие ещё пятеро киберспортсменов. Игроки управляют командами в режиме FIFA Ultimate Team.
1. Роберт Фахретдинов (UFENOK77) — «Локомотив»
2. Михаил Запорожец (Vega Squadron) — «Бавария»
3. Данила Шемякин (SHEMYAKIN ONZE) — «ПСЖ»
4. Илья Пелехакций (PELE WARRIORS) — «Манчестер Юнайтед»
5. Давлят Сагитов (DAV-) — «Арсенал».
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
За трансляциями всех матчей киберспортивных соревнований можно следить на «Чемпионате» и на стриминговой платформе Twitch.
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