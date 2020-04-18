Антонио Ди Натале: «Лацио» больше других заслуживает скудетто

Бывший нападающий «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале отметил, что римский «Лацио» больше других команд заслуживает выиграть скудетто в нынешнем сезоне. Напомним, в настоящее время сезон в итальянской Серии а приостановлен из-за пандемии коронавируса.



«На мой взгляд, „Лацио“ больше других заслуживает титул. Они проводят впечатляющий сезон. У них сильная команда и отличный тренер. «Ювентус» и «Интер» тоже неплохие, но «Лацио» заслуживает чемпионства больше других по игре. Это единственная команда, которая дважды обыграла „Ювентус“. Если они продолжат в таком духе, то легко смогут добиться успеха», — приводит слова Ди Натале Juvenews.eu.

«Лацио» набрал 62 очка в 26 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А. Лидером соревнований является «Ювентус» (63).