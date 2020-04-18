Маурицио Сарри: многие игроки «Челси» плакали, когда я сказал им, что ухожу

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о проблемах, которые возникают у него с футболистами.
«Чем выше поднимаешься по лестнице, тем сложнее выстраивать отношения с игроками. У меня были противоречивые отношения с футболистами «Челси», но, когда я сказал им, что ухожу, многие из них плакали.
Я не тот человек, который гладит других по спине. Много говорю о том, что игроки делают неправильно, и меньше о том, что они делают хорошо. Думаю, это сильно влияет на отношения, зато потом вас учатся ценить за то, кто вы есть.
Самые длительные отношения у меня с теми, кого я выпускал на поле реже других, поэтому, считаю, что футболисты делают выводы, как только понимают мой характер», — цитирует Сарри Football Italia со ссылкой на YouTube-канал «Ювентуса».
Напомним, Сарри возглавлял «Челси» в сезоне-2018/2019. Под руководством итальянского специалиста лондонская команда выиграла Лигу Европы и дошла до финала Кубка английской лиги.
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