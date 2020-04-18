Игроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%

Руководство лондонского «Челси» не может договориться с игроками о сокращении зарплат в связи с приостановлением розыгрыша чемпионата Англии из-за пандемии, сообщает The Telegraph.
«Аристократы» предлагают игрокам пойти на сокращение 30% их заработной платы, в свою очередь игроки сообщили, что готовы согласиться лишь на 10% понижение.
Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года, став первым клубом английской Премьер-лиги, который пойдёт на сокращение зарплатной ведомости.
В настоящее время чемпионат Англии приостановлен. Лидером турнира является «Ливерпуль», который на 25 очков опережает ближайшего преследователя. «Челси», набрав 48 очков в 29 турах, занимает 4-е место в турнирной таблице.
По данным на 17 апреля, Великобритания занимает 6-е место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Всего в этой стране зафиксировано 104 тыс. случаев заболевания среди населения, из которых погибло 13 тыс., а вылечилось – 375 человек.
На «Чемпионате» доступен обзор матча 26-го тура АПЛ, в котором «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимал «Манчестер Юнайтед».
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