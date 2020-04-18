«Максимум раз 5 согнулся за 45 секунд». Аршавин оценил упражнения на пресс от Погребняка

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в шутку прокомментировал участие в челлендже от Криштиану Роналду нападающего «Урала» Павла Погребняка.

«Мне кажется, он видео ускорил. Там Маша, его супруга, ему всё смонтировала. Читер он. Паша не такой быстрый. Он максимум раз пять согнулся за 45 секунд, тем более у него спина больная. Он же потом не разогнулся, наверное. Надо было это показывать», — сказал Аршавин в эфире «Матч-ТВ».

Суть заключается в выполнении на скорость упражнения на пресс. В положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. В результате 36-летний Погребняк превзошёл Роналду, сделав на одно повторение больше, чем звёздный португалец.

Видео выполнения челленджа Павлом Погребняком доступно на «Чемпионате».