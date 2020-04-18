Куртуа «собрал» идеального вратаря из качеств других голкиперов

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа составил портрет идеального голкипера по нескольким качествам.

«По игре на выходах лучший я. В Бельгии учат забирать мяч при выходе из ворот, в Испании — отбивать кулаками. Это большая разница. Моя игра — результат уверенности в себе и понимания того, на что я способен. Отражение ударов — Ян Облак. Он отлично с этим справляется. Ловкость возьму от Синана Болата из „Антверпена“, с которым мы играли за „Генк“. Никогда не видел такой скорости и мобильности. Игра ногами — тер Штеген. В выходах один на один силён я, хорош Алиссон. Мне нравится тер Штеген: колено опущено, другая нога вытянута, с растяжкой, стиль немецкой школы. По психологии я бы тоже поставил на себя», — приводит слова Куртуа AS.