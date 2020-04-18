Куртуа «собрал» идеального вратаря из качеств других голкиперов

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа составил портрет идеального голкипера по нескольким качествам.
«По игре на выходах лучший я. В Бельгии учат забирать мяч при выходе из ворот, в Испании — отбивать кулаками. Это большая разница. Моя игра — результат уверенности в себе и понимания того, на что я способен. Отражение ударов — Ян Облак. Он отлично с этим справляется. Ловкость возьму от Синана Болата из „Антверпена“, с которым мы играли за „Генк“. Никогда не видел такой скорости и мобильности. Игра ногами — тер Штеген. В выходах один на один силён я, хорош Алиссон. Мне нравится тер Штеген: колено опущено, другая нога вытянута, с растяжкой, стиль немецкой школы. По психологии я бы тоже поставил на себя», — приводит слова Куртуа AS.
- 18 апреля 2020
-
07:49
-
06:52
-
06:06
-
05:33
-
04:50
-
04:26
-
02:14
-
01:54
-
00:58
-
00:47
-
00:03
- 17 апреля 2020
-
23:50
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:45
-
22:42
-
22:17
-
22:07
-
22:02
-
21:38
-
21:31
-
21:15
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:25
-
20:22
-
20:10
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
18:59