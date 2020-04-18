Роналду показал, как проводит время с сыном на карантине

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» показал, как проводит время на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса. Португальский форвард выложил ролик, в котором весело общается с сыном — Матео.



«Каков отец, таков и сын», — написал Роналду.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Роналду находится в карантине на своей вилле на острове Мадейра. Чемпионат Италии бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса.



Криштиану Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера португальского футболиста составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 22 матча в Серии А и забил 21 мяч (семь — с пенальти).