Роналду показал, как проводит время с сыном на карантине
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» показал, как проводит время на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса. Португальский форвард выложил ролик, в котором весело общается с сыном — Матео.
«Каков отец, таков и сын», — написал Роналду.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Роналду находится в карантине на своей вилле на острове Мадейра. Чемпионат Италии бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Криштиану Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера португальского футболиста составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 22 матча в Серии А и забил 21 мяч (семь — с пенальти).
«Хорошо возвращаться домой». Криштиану Роналду посетил музей своего первого клуба
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