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Артета: игроки «Арсенала» постоянно общаются с психологом во время карантина

Артета: игроки «Арсенала» постоянно общаются с психологом во время карантина
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что игроки постоянно поддерживают контакт с клубным психологом во время карантина из-за коронавируса.

«У нас есть психолог, который присматривает за игроками и всегда на связи с ними. Они постоянно общаются между собой в этот непростой период. Мы получаем информацию о состоянии футболистов, и в свою очередь высылаем им информацию и видео, чтобы они всегда были заняты. Мы должны сохранять контакт игроков с их работой и людьми, связанными с футболом.

У нас было несколько действительно хороших разговоров. Мне было очень полезно лучше узнать футболистов. Стараемся улучшить наши отношения, наладить общение и настроить взаимопонимание», — приводит слова Артеты Sky Sports.

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