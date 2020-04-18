Артета: игроки «Арсенала» постоянно общаются с психологом во время карантина

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что игроки постоянно поддерживают контакт с клубным психологом во время карантина из-за коронавируса.



«У нас есть психолог, который присматривает за игроками и всегда на связи с ними. Они постоянно общаются между собой в этот непростой период. Мы получаем информацию о состоянии футболистов, и в свою очередь высылаем им информацию и видео, чтобы они всегда были заняты. Мы должны сохранять контакт игроков с их работой и людьми, связанными с футболом.



У нас было несколько действительно хороших разговоров. Мне было очень полезно лучше узнать футболистов. Стараемся улучшить наши отношения, наладить общение и настроить взаимопонимание», — приводит слова Артеты Sky Sports.