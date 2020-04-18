«Столько слёз из-за этого сериала». Дзюба оценил британскую экранизацию «Войны и мира»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от британского мини-сериала «Война и мир», снятого по одноимённому роману русского писателя Льва Толстого.
«Столько слёз из-за этого сериала. Советую всем настоящим», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Артёма Дзюбы
Дзюба выступает за петербургский «Зенит» с 2015 года. Он защищал цвета тульского «Арсенала», московского «Спартака», «Томи» и «Ростова». Действующее соглашение форварда с сине-бело-голубыми истекает предстоящим летом.
В нынешнем сезоне Дзюба забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач в 21 матче Российской Премьер-Лиги. В шести встречах Лиги чемпионов форвард записал в актив два гола и одну результативную передачу.
Артём Дзюба порекомендовал 5 сериалов. Среди них «Спартак»
Читайте также
- 18 апреля 2020
-
10:39
-
10:38
-
10:30
-
10:21
-
10:07
-
09:48
-
09:43
-
09:29
-
09:28
-
09:13
-
07:49
-
06:52
-
06:06
-
05:33
-
04:50
-
04:26
-
02:14
-
01:54
-
00:58
-
00:47
-
00:03
- 17 апреля 2020
-
23:50
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:45
-
22:42
-
22:17
-
22:07
-
22:02
-
21:38
-
21:31
-
21:15
-
20:52
-
20:46
Партнерский контент