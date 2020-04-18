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«Столько слёз из-за этого сериала». Дзюба оценил британскую экранизацию «Войны и мира»

«Столько слёз из-за этого сериала». Дзюба оценил британскую экранизацию «Войны и мира»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от британского мини-сериала «Война и мир», снятого по одноимённому роману русского писателя Льва Толстого.

«Столько слёз из-за этого сериала. Советую всем настоящим», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Артёма Дзюбы

Дзюба выступает за петербургский «Зенит» с 2015 года. Он защищал цвета тульского «Арсенала», московского «Спартака», «Томи» и «Ростова». Действующее соглашение форварда с сине-бело-голубыми истекает предстоящим летом.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач в 21 матче Российской Премьер-Лиги. В шести встречах Лиги чемпионов форвард записал в актив два гола и одну результативную передачу.

Артём Дзюба порекомендовал 5 сериалов. Среди них «Спартак»
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