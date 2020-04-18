Ф. Вальверде: Зидан говорит с тобой так, будто он твой друг

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением о главном тренере «сливочных» Зинедине Зидане.
«Зидан разговаривает с тобой так, будто он твой друг. Каждое слово, которое говорит, нужно держать в голове, потому что помимо того, что является тренером, он мировая легенда», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне Федерико забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 22 матчах испанской Примеры. В других турнирах (Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании) полузащитник принял участие в 10 встречах. Контракт Вальверде с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
«Реал» набрал 56 очков в 27 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры. В настоящий момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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