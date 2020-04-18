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В Турции сообщили об интересе «Спартака» и «Краснодара» к вратарю Сельмани

В Турции сообщили об интересе «Спартака» и «Краснодара» к вратарю Сельмани
Футбол / РПЛ 0

Голкипер турецкого клуба «Менеменспор» и молодёжной сборной Албании Гентиан Сельмани может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Fotomac.

По информации источника, в услугах 22-летнего вратаря заинтересованы «Спартак» и «Краснодар». Сельмани интересуются и такие европейские команды, как «Болонья», «Олимпиакос» и «Заря».

«Сельмани действительно талантливый и дисциплинированный. Думаю, естественно, что ему поступают предложения из разных клубов», — отметил главный тренер «Менеменспора» Дженк Лалечи.

Сельмани играет в составе «Менеменспора», который выступает во втором по силе дивизионе Турции, с августа 2019 года. Контракт албанского голкипера с турецким клубом рассчитан до лета 2021 года.

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