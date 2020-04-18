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Фернандиньо назвал самых сложных оппонентов в карьере

Фернандиньо назвал самых сложных оппонентов в карьере
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо назвал футболистов, противостоять которым ему было сложее всего.

«Самые сложные соперники, безусловно, — Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Каждый из них доставляет огромное количество проблем на поле.

Тем не менее одним из тяжелейших оппонентов в карьере является и Диего Коста в период его выступлений за „Челси“. Тогда он был в великолепной форме. Надеюсь, мне ещё удастся сыграть против него», — цитирует Фернандиньо Goal.

Диего Коста выступал в составе «Челси» в период с 2014 по 2017 год, и за это время он дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок английской лиги. В настоящее время 31-летний форвард выступает за мадридский «Атлетико».

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