Фернандиньо назвал самых сложных оппонентов в карьере
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо назвал футболистов, противостоять которым ему было сложее всего.
«Самые сложные соперники, безусловно, — Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Каждый из них доставляет огромное количество проблем на поле.
Тем не менее одним из тяжелейших оппонентов в карьере является и Диего Коста в период его выступлений за „Челси“. Тогда он был в великолепной форме. Надеюсь, мне ещё удастся сыграть против него», — цитирует Фернандиньо Goal.
Диего Коста выступал в составе «Челси» в период с 2014 по 2017 год, и за это время он дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок английской лиги. В настоящее время 31-летний форвард выступает за мадридский «Атлетико».
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