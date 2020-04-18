«С праздником, дорогие динамовцы!» «Динамо» исполняется 97 лет

Сегодня, 18 апреля, всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» и футбольному клубу «Динамо» исполняется 97 лет.



«С праздником, дорогие динамовцы! Всё будет хорошо!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Видео можно посмотреть на странице «Динамо» в «Твиттере».



«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. За свою длинную историю московский клуб 11 раз становился чемпионом СССР (1936, 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976), шесть раз выигрывал Кубок СССР (1937, 1953, 1966/1967, 1970, 1977, 1984), становился обладателем Кубка России (сезон-1994/1995) и обладателем Суперкубка СССР (1977).

«Динамо» набрало 30 очков в 22 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.