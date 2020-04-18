Дембеле, Юмтити и Тодибо могут быть включены в сделку по Неймару

«Пари Сен-Жермен» отпустит своего звёздного форварда Неймара в «Барселону» лишь в том случае, если в обмен получит как минимум одного из французских игроков каталонского клуба. По сообщениям Mundo Deportivo, приоритетными подписаниями для «ПСЖ» являются Усман Дембеле, Самюэль Юмтити и Жан-Клер Тодибо.



Интересно, что прошлым летом «Барселона» всячески пыталась вернуть в состав Неймара, предлагая парижанам в обмен внушительную денежную компенсацию, Дембеле, Тодибо и Ивана Ракитича. «ПСЖ» отклонил предложения «блаугранас».



В то же время Catalunya Radio сообщает, что каталонский клуб исключил возможность трансфера бразильского форварда в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса. По версии источника, главной трансферной целью «Барселоны» стал форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.