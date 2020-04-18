«Ювентус» поспорит с «Миланом» и «Атлетико» за Милика

Польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в составе чемпиона Италии «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
По данным источника, «старая синьора» попробует воспользоваться козырем в лице Маурицио Сарри, который инициировал трансфер Милика в «Наполи» из «Аякса» в 2016 году.
В нынешнем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 16 матчей в итальянской Серии А и забил 9 голов. «Наполи» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (63).
Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года. При этом переговоры о новом соглашении игрока с клубом зашли в тупик. Сообщается, что неаполитанский клуб может запросить за форварда € 40 млн. Ранее сообщалось об интересе к Милику со стороны «Атлетико», «Милана» и «Шальке».
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