«Ювентус» поспорит с «Миланом» и «Атлетико» за Милика

Польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в составе чемпиона Италии «Ювентуса», сообщает Tuttosport.



По данным источника, «старая синьора» попробует воспользоваться козырем в лице Маурицио Сарри, который инициировал трансфер Милика в «Наполи» из «Аякса» в 2016 году.



В нынешнем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 16 матчей в итальянской Серии А и забил 9 голов. «Наполи» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (63).



Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года. При этом переговоры о новом соглашении игрока с клубом зашли в тупик. Сообщается, что неаполитанский клуб может запросить за форварда € 40 млн. Ранее сообщалось об интересе к Милику со стороны «Атлетико», «Милана» и «Шальке».