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Стало известно, сколько теряет «Барселона» за каждый несыгранный матч на «Камп Ноу»

Стало известно, сколько теряет «Барселона» за каждый несыгранный матч на «Камп Ноу»
Футбол / Испания 0

Каталонская «Барселона» продолжает нести серьёзные финансовые потери по причине пандемии коронавируса. Как сообщает Marca, каждый несыгранный матч командой на «Камп Ноу» лишает клуб заработка в размере € 3,3 млн.

Таким образом, если сезон так и не будет доигран, «Барселона» потеряет от € 20 до 25 млн лишь по причине непроведения матчей на собственном стадионе.

Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» договорилось с игроками клуба о снижении зарплат на 70% на время паузы в чемпионате. Об этом сообщила главная звезда команды аргентинец Лионель Месси. Из-за кризиса каталонский клуб готов отказаться от идеи возвращения Неймара из «Пари Сен-Жермен».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Излечилось более 570 тыс. человек.

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