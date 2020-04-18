Стало известно, сколько теряет «Барселона» за каждый несыгранный матч на «Камп Ноу»

Каталонская «Барселона» продолжает нести серьёзные финансовые потери по причине пандемии коронавируса. Как сообщает Marca, каждый несыгранный матч командой на «Камп Ноу» лишает клуб заработка в размере € 3,3 млн.
Таким образом, если сезон так и не будет доигран, «Барселона» потеряет от € 20 до 25 млн лишь по причине непроведения матчей на собственном стадионе.
Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» договорилось с игроками клуба о снижении зарплат на 70% на время паузы в чемпионате. Об этом сообщила главная звезда команды аргентинец Лионель Месси. Из-за кризиса каталонский клуб готов отказаться от идеи возвращения Неймара из «Пари Сен-Жермен».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Излечилось более 570 тыс. человек.
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