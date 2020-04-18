Зидан не заинтересован в возвращении из дортмундской «Боруссии» Ашрафа Хакими

Марокканский защитник мадридского «Реала», выступающий на правах аренды за «Боруссию», Ашраф Хакими может продолжить выступления в чемпионате Германии. Как сообщает Bild, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан полностью удовлетворён Дани Карвахалем и не рассматривает возможность возвращения из аренды Хакими.



Тем не менее продавать Ашрафа «Реал» не собирается. В том случае, если Зидан будет настаивать, арендное соглашение марокканца с дортмундцами будет продлено.



В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 25 матчей, стал автором 3 забитых мячей и 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки. Ранее сообщалось о продлении контракта Хакими с «Реалом», однако позже его агент опроверг эту информацию.

Ранее Хакими принял участие в новом пранк-челлендже, который принял от испанца Маркоса Льоренте.