Роналду сфотографировался с детьми и Джорджиной в постели
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» показал, как проводит утро на карантине. Вместе с детьми и женой Джорджиной он лежит в постели.
«Лучший способ начать день», — подписал фотографию Роналду.
Роналду находится в карантине на своей вилле на острове Мадейра. Чемпионат Италии бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Криштиану Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера португальского футболиста составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 22 матча в Серии А и забил 21 мяч (семь — с пенальти).
Ранее португалец показал показал, как проводит время с сыном на карантине. Форвард выложил ролик, в котором весело общается с сыном Матео.
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