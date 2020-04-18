Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду сфотографировался с детьми и Джорджиной в постели

Роналду сфотографировался с детьми и Джорджиной в постели
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» показал, как проводит утро на карантине. Вместе с детьми и женой Джорджиной он лежит в постели.

«Лучший способ начать день», — подписал фотографию Роналду.

Роналду находится в карантине на своей вилле на острове Мадейра. Чемпионат Италии бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Криштиану Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера португальского футболиста составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 22 матча в Серии А и забил 21 мяч (семь — с пенальти).

Ранее португалец показал показал, как проводит время с сыном на карантине. Форвард выложил ролик, в котором весело общается с сыном Матео.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020