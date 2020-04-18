Футболисты «Ромы» согласились пойти на сокращение зарплат
Футболисты «Ромы» согласились пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба, уволенным во время карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, клуб снизит зарплаты игрокам за четыре месяца, с марта по июнь. На сокращение зарплаты пошёл и главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека. Руководители римской команды отказались от окладов за март. Ранее на сокращение зарплат в Италии пошли футболисты туринского «Ювентуса» и «Пармы».
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент в мире вирусом заразилось более 2,2 млн человек. Число погибших превысило 150 тыс. человек.
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