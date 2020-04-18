Тихонов — об уходе Шюррле из «Спартака»: думаю, он где-нибудь да всплывет ещё

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на новость, что московский клуб не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» контракта Андре Шюррле.



«Нужно сказать спасибо Шюррле за первые его игры, которые он провёл достаточно хорошо, а остальное поставить в минус. По крайней мере моих ожиданий он не оправдал, не знаю, как ожидания специалистов. По первым нескольким играм он выглядел неплохо, думали, так будет продолжаться, потому что он будет набирать форму. Сказались травмы, психологические проблемы. Думаю, во второй части чемпионата он никого не впечатлил.



Просто нужно сказать ему спасибо, наверное, и он поблагодарит «Спартак». Вот и всё. К нам многие иностранцы приезжают — поиграют чуть-чуть и уезжают. Просто, находясь вне дома, вне обстановки, к которой привык, ему было сложно. Думаю, Шюррле где-нибудь да всплывет ещё», — цитирует Тихонова ТАСС.

Радимов: спартачи, как же теперь без Шюррле? Может, присмотритесь к Марадоне?