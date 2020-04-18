Игнашевич выставил на благотворительный аукцион футболку с чемпионата мира в России

Экс-защитник сборной России по футболу и ЦСКА Сергей Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою игровую майку с чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России. Вырученные средства пойдут на лечение полуторагодовалой Ирины Шестаковой, у которой редкий недуг — спинальная мышечная атрофия. На лечение девочки необходимо $ 2,1 млн.
«Друзья, давайте вместе поможем девочке выздороветь», — сказал Игнашевич в видеообращении к поклонникам.
Аукцион стартует 18 апреля в 21:00 на странице Ирины Шестаковой в «Инстаграме» и продлится неделю. Стартовая цена — 10 тысяч рублей.
В своих соцсетях Ирину поддержали бывшие футболисты сборной России Евгений Алдонин, Константин Зырянов и Руслан Нигматуллин, а также вратарь «Спартака» Артем Ребров и полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.
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