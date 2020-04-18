Адиль Рами помог с доставкой продуктов инвалидам-колясочникам города Сочи

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами помог с доставкой еды нуждающимся жителям курортного города во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Вместе с сотрудниками клуба Адиль доставил продуктовые наборы инвалидам-колясочникам.
«Соблюдая все меры предосторожности, волонтёры доставили продуктовые наборы двум десяткам горожан. Одной из первых поддержку получила неоднократный победитель российских и международных турниров по пауэрлифтингу среди ветеранов 89-летняя жительница Сочи Галина Цверова», — говорится в сообщении.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
- 18 апреля 2020
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