Агент албанского вратаря прокомментировал информацию об интересе «Спартака» и «Краснодара»

Агент Дениз Уйсаль, представляющий интересы голкипера турецкого клуба «Менеменспор» и молодёжной сборной Албании Гентиана Сельмани, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Спартака» и «Краснодара».



«У Сельмани ещё год контракта с «Менеменспором». Некоторые клубы действительно проявляют к нему интерес, в том числе клубы из России, первой турецкой лиги и Серии А. Но из-за пандемии коронавируса мы не можем сказать ничего конкретного. Разговор о трансферах начнётся, когда лиги снова будут активны.



Примем во внимание все предложения, которые последуют, и будем вместе с Сельмани решать, где продолжать карьеру. Хотим принять лучшее решение, так как он футболист молодёжной сборной. Мы открыты к предложениям из России, знаем, что РПЛ — сильный чемпионат», — приводит слова Уйсаля Sport24.

В Турции сообщили об интересе «Спартака» и «Краснодара» к вратарю Сельмани