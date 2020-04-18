«Теперь можно идти. Баня готова». Глушаков показал домашнюю тренировку на самоизоляции

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», на своей странице в «Инстаграме» показал, как тренируется во время самоизоляции. 33-летний футболист во дворе своего дома обвёл несколько банок, а также пробил в отверстие стоящей покрышки.



«Две голевые — от Глушаковой-старшенькой. Карантин продолжается, как и наши тренировки, обводим всё что есть во дворе: кто-то — кусты, кто-то — банки. Бьём точно в цель, восстанавливаемся, как доктор прописал», — написал Глушаков.



«Теперь можно идти. Баня готова», — добавил Глушаков в конце видео.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Практически все турниры в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Единственной европейской страной, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.