Тотти: кошка чуть не довела нас с женой до развода

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал о ссоре с супругой, Илари Блази, которая произошла из-за кошки.
«Злился на жену, когда она купила лысую кошку и назвала её Донна Паола. Всё кипело. Ночью кошка хотела спать только в нашей кровати, у наших ног. Очень ласковая кошка, но она чуть не довела нас до разрыва.
Илари хотела кошку любой ценой. Я был непреклонен и настаивал на том, что её не должно быть в нашем доме. Решения в нашей семье принимает Илари. Мы не разговаривали несколько дней, но в итоге я тоже полюбил эту кошку», — приводит слова Тотти Football Italia.
43-летний Тотти является воспитанником «Ромы». Выступал за клуб с 1992 по 2017 год. В составе «волков» форвард принял участие в 785 матчах, стал автором 307 забитых мячей, а также отдал 139 результативных передач.
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