Сезон в Серии А может возобновиться в конце мая

Нынешний розыгрыш итальянской Серии А, приостановленный из-за пандемии коронавируса, может возобновиться в конце мая 2020 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, в ближайшее время итальянское правительство получит документ, подготовленный Федеральной медицинской комиссией, на основании которого будет принято решение о продолжении сезона. Отмечается, что президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина будет настаивать на возобновлении сезона в конце мая.



Чемпионат Италии, как и другие крупные спортивные соревнования в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На 18 апреля в стране зафиксировано 172 434 случая инфицирования COVID-19. Сообщается, что 22 745 человек умерло, выздоровело 42 727 человек.

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