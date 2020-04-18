Кутепов — об уходе Шюррле из «Спартака»: этого следовало ожидать
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о решении красно-белых отказаться от возможности выкупить контракт полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии» за € 7 млн.
«Только сейчас об этом узнал. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда все приостановилось. Думаю, руководство обговорило всё с ним и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно», — приводит слова Кутепова сайт телеканала «Матч ТВ».
Шюррле перешёл в московский «Спартак» на правах аренды в конце июля 2019 года. В 18 матчах за красно-белых 29-летний полузащитник забил два мяча и отдал 4 результативные передачи.
«Спартак» не будет выкупать Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии»
Читайте также
- 18 апреля 2020
-
16:56
-
16:42
-
16:15
-
15:56
-
15:49
-
15:46
-
15:35
-
15:13
-
15:05
-
14:38
-
14:22
-
14:20
-
14:20
-
13:37
-
13:36
-
13:20
-
12:52
-
12:33
-
12:28
-
12:01
-
12:00
-
11:34
-
11:27
-
11:08
-
11:05
-
10:39
-
10:38
-
10:30
-
10:21
-
10:07
-
09:48
-
09:43
-
09:29
-
09:28
-
09:13
Партнерский контент