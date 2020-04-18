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Кутепов — об уходе Шюррле из «Спартака»: этого следовало ожидать

Кутепов — об уходе Шюррле из «Спартака»: этого следовало ожидать
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о решении красно-белых отказаться от возможности выкупить контракт полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии» за € 7 млн.

«Только сейчас об этом узнал. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда все приостановилось. Думаю, руководство обговорило всё с ним и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно», — приводит слова Кутепова сайт телеканала «Матч ТВ».

Шюррле перешёл в московский «Спартак» на правах аренды в конце июля 2019 года. В 18 матчах за красно-белых 29-летний полузащитник забил два мяча и отдал 4 результативные передачи.

«Спартак» не будет выкупать Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии»
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