Титов рассказал, как появилась надпись «Кто мы? Мясо»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов рассказал, как они с защитником Дмитрием Парфёновым впервые написали на белой футболке фразу «Кто мы? Мясо».

«Всё на белом! За день до игры с „Зенитом“ на базе в Тарасовке в 2001 году с моим другом Парфёшей, сегодня Дмитрий Владимирович, испортив три майки. Получилось то, что ушло в массы! Всех «мясничков» с праздником! Берегите семьи!» — написал Титов на своей странице в «Инстаграме». Футболист также выложил фото с празднованием гола, где он показывая футболку с надписью «Кто мы? Мясо».

С 1992 года Титов играл за московский «Спартак», с 1995-го — в основном составе. Покинул клуб в 2008 году. 19 марта 2010 года Титов объявил о завершении спортивной карьеры.