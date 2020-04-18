Оби Микел: Дрогба хотел доказать Шевченко, что он главный в «Челси»

Экс-полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микел поделился мнением о бывшем партнёре по команде Андрее Шевченко.

«Андрей был очень тихим парнем. Никогда не услышишь и слова от него. Наверное, он был самым тихим одноклубником в моей карьере. Его период в «Милане» был невероятным. Когда он стал игроком «Челси», я подумал: «Вау, это же Шева». Я вырос на его матчах.

Дидье Дрогба всегда любил соревноваться. Чем важнее матч или сильнее конкуренция, тем больше он хотел проявить себя. Это и произошло, когда приехал Андрей. Дрогба постарался поднять свой авторитет, чтобы доказать — он тут главный.

В то же время я видел, как Дидье пытался помочь Шевченко. Они вместе оставались после тренировок отрабатывать удары. Фрэнк Лэмпард тоже оставался с ними», — приводит слова 32-летнего хавбека Football.ua со ссылкой на The Athletic.