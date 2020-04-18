Оби Микел: Дрогба хотел доказать Шевченко, что он главный в «Челси»

Экс-полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микел поделился мнением о бывшем партнёре по команде Андрее Шевченко.
«Андрей был очень тихим парнем. Никогда не услышишь и слова от него. Наверное, он был самым тихим одноклубником в моей карьере. Его период в «Милане» был невероятным. Когда он стал игроком «Челси», я подумал: «Вау, это же Шева». Я вырос на его матчах.
Дидье Дрогба всегда любил соревноваться. Чем важнее матч или сильнее конкуренция, тем больше он хотел проявить себя. Это и произошло, когда приехал Андрей. Дрогба постарался поднять свой авторитет, чтобы доказать — он тут главный.
В то же время я видел, как Дидье пытался помочь Шевченко. Они вместе оставались после тренировок отрабатывать удары. Фрэнк Лэмпард тоже оставался с ними», — приводит слова 32-летнего хавбека Football.ua со ссылкой на The Athletic.
- 18 апреля 2020
-
18:17
-
18:01
-
17:55
-
17:53
-
17:42
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
16:56
-
16:42
-
16:15
-
15:56
-
15:49
-
15:46
-
15:35
-
15:13
-
15:05
-
14:38
-
14:22
-
14:20
-
14:20
-
13:37
-
13:36
-
13:20
-
12:52
-
12:33
-
12:28
-
12:01
-
12:00
-
11:34
-
11:27
-
11:08
-
11:05
-
10:39
-
10:38