Тренер «Львова»: если клуб решит урезать зарплаты, мы согласимся

Главный тренер ФК «Львов» Егише Меликян прокомментировал информацию, что его клуб первым в УПЛ пошёл на сокращение зарплат футболистов на 50% из-за приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса.



«Я не в курсе таких решений и слухов. Финансовыми вопросами занимается генеральный директор «Львова». В любом случае, я солидарен со своим клубом. Если президент примет такое решение, мы его примем и согласимся, потому что все мы попали сейчас в сложную ситуацию с этой эпидемией и все вместе должны ее преодолеть, чтобы сохранить наш футбол», — сказал Меликян в интервью Meta-ratings.com.ua.

После 23 туров УПЛ «Львов» занимает девятое место, набрав 21 очко. Украина запретила проводить массовые мероприятия до 24 апреля.