«Навсегда в моём сердце». Массимо Каррера поздравил «Спартак» с днём рождения
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, поздравил красно-белых с днём рождения.
Сегодня, 18 апреля, «Спартаку» исполняется 98 лет.
«С днём рождения, «Спартак». Навсегда в моём сердце», — написал итальянский специалист на своей странице в «Инстаграме».
Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.
«Спартак», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 22 матчах подопечных Доменико Тедеско одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений.
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