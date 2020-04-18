«Навсегда в моём сердце». Массимо Каррера поздравил «Спартак» с днём рождения

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, поздравил красно-белых с днём рождения.

Сегодня, 18 апреля, «Спартаку» исполняется 98 лет.

«С днём рождения, «Спартак». Навсегда в моём сердце», — написал итальянский специалист на своей странице в «Инстаграме».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 22 матчах подопечных Доменико Тедеско одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений.