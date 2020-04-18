Свенссон: в 2014-м в Крыму был хаос. Русские заставляли объясняться перед дулом автомата

Бывший полузащитник симферопольской «Таврии» Густав Свенссон, ныне выступающий за «Сиэтл Саундерс», рассказал, как покидал Крым в 2014 году.
«Первое, о чём думаю, вспоминая пребывание в Украине, как мы покинули страну. Очень сильное и неприятное воспоминание. Как будете себя чувствовать, когда российский солдат проводит перед вашим лицом дулом автомата? Хотел бы не знать ответа, но знаю.
Всё началось с беспорядков в Киеве в ноябре и декабре 2013 года. Люди, которые хотели сближения с Евросоюзом, выступили против правительства, которое стремилось укрепить связи с Россией. Когда вернулся в Украину после зимнего перерыва, в Киеве уже шла полномасштабная война.
В феврале 2014 года в общественных учреждениях начались беспорядки. Русские в Симферополе выступали против украинцев. Затем русские ночью захватили здание местного парламента. Жизнь продолжалась, хотя на улицах становилось всё больше солдат и мы не знали, кто они.
В последний вечер в Украине мы сидели в ресторане, играла украинская музыка, но на другой стороне улицы стоял снайпер. На следующий день начался хаос. Я прочитал, что Путин просто приказал русским вторгнуться в Крым. Они закрыли аэропорты, но я попросил клуб предоставить мне транспорт с водителем, чтобы уехать с семьёй.
На блокпосту при выезде из города нас остановили вооружённые русские. Зашли в автобус, начали светить в лицо, спрашивать, кто мы и зачем уезжаем. Нужно было показать паспорт и всё объяснить перед дулом автомата. Никогда не забуду тот страх», — приводит слова Свенссона Aftonbladet.
- 18 апреля 2020
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