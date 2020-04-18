Вадим Евсеев: среди футболистов почти не встречал неверующих

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил подписчиков в «инстаграме» с наступающей Пасхой.
«Среди футболистов людей неверующих почти не встречал. Раньше говорили: кто в море не ходил, тот богу не молился. Иногда вспоминаю эти слова перед полётом. Футболисты и тренеры постоянно в небе. Но и на земле часто просишь о чём-то.
Написал, а перед глазами — последние кадры из фильма про Высоцкого. Когда он летит и вспоминает близких, разговаривает с богом и просит, чтобы у них всё было хорошо. С наступающей Пасхой! Пусть дальше год будет светлым!" — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Евсеев поделился воспоминаниями об уходе из «Локомотива» в бытность футболистом, рассказав о недопонимании с бывшим главным тренером команды Анатолием Бышовцем.
- 18 апреля 2020
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