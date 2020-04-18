Манчини: ставлю Ибрагимовича на один уровень с Месси и Роналду

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини поделился мнением о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.
«Ибрагимович — один из величайших нападающих всех времён. Ставлю его на один уровень с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Он везде становился чемпионом, всегда забивал много голов. В этом году Златан хорошо выступал за «Милан», но не знаю, какие у него планы на будущее», — приводит слова Манчини Sport Mediaset.
Ибрагимович вернулся в «Милан» минувшей зимой. До этого он провёл два сезона в клубе MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешней кампании 38-летний форвард помог красно-чёрным в 10 матчах во всех турнирах. В его активе 4 гола и 1 результативная передача.
Ранее сообщалось, что Златан может покинуть «Милан» по окончании сезона.
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