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Гендиректор «Балтики»: опасности, что клуб прекратит существование, нет

Гендиректор «Балтики»: опасности, что клуб прекратит существование, нет
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев заявил, что на этот момент клубу ничто не угрожает. По его словам, команда готова доиграть нынешний сезон, который из-за пандемии коронавируса был приостановлен.

«Мы точно доиграем сезон. Никаких опасений по этому поводу у нас нет. У нас есть свои цели на предстоящий год. Да, перед следующей кампанией встретимся с руководством области. Предполагаем, что может быть обсуждение бюджетов, но пока об этом не говорили. Опасности, что «Балтика» прекратит существование, нет. Даже не думаем об этом», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Балтика», набрав 43 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 27 матчах команда из Калининграда одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

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