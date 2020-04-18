Игроки «Краснодара» Вандерсон и Кайо организовали вечеринку с алкоголем

Нападающий «Краснодара» Вандерсон в ночь с 17 на 18 апреля устроил вечеринку с алкоголем, сообщает Metaratings.
На вечеринке присутствовал его одноклубник, полузащитник Кайо. Вандерсон употреблял алкоголь, вдыхал какой-то газ из воздушного шарика и курил кальян. Хавбек «Краснодара» показывал отдых футболистов во время прямого эфира в «Инстаграме». Сообщается, что позднее запись трансляции была удалена.
«Краснодар», набрав в 19 турах 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Европы краснодарцы финишировали на третьем месте в группе С и не сумели пробиться в весеннюю стадию еврокубков.
Ранее пресс-служба «Краснодара» представила список из девяти претендентов на звание лучшего игрока в истории клуба, в их число включили Вандерсона.
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