«Аршавин — русский Месси». Испанские фанаты прокомментировали статью об Андрее

Пользователи сайта испанской газеты Marca прокомментировали статью о бывшем футболисте лондонского «Арсенала», «Зенита» и национальной команды России Андрее Аршавине, которая была опубликована под заголовком «Признания Аршавина: много алкоголя, стриптиз-клуб и… лошадь».

«Аршавин — один из тех, кого считают гением на футбольном поле. Одарённый игрок с необычайной техникой, его передачи и дриблинг были впечатляющими. Как и написано в статье, слабая сторона Андрея — характер: огромное эго, постоянные детские гримасы после каждого гола или удачного действия, лень. Жаль, он мог бы добиться намного большего», — поделился мнением aicaros3.

«Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да», — написал avutardanuncaextinta, комментируя цитату Аршавина о желании запретить женщинам водить автомобиль.

«Было бы здорово прочитать настоящую статью об Аршавине, а не четыре предложения, поставленные в случайном порядке», — поделился своим мнением Brunosfer.

«Русский Месси», — написал camilodiaz3000.

«Если бы Аршавин был испанцем, он бы проголосовал за Vox (правая национально-консервативная политическая партия Испании. — Прим. «Чемпионата»), — отметил GL0RI0S0RGULLoso1927.