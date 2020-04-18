Анатолий Бышовец: я называю этот вирус коронаминусом

Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции.

«Есть проблемы с посещением внуков из-за коронавируса. Нас посещают дети. Огорчают потери, которые мы несём. Я называю этот вирус коронаминусом: минус общение, минус то, чем мы живём. Происходящее не радует. Мы не знаем, когда это закончится. Дети нас сейчас больше опекают, чем кто-то контролирует», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

COVID-19 впервые был обнаружен в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. По последним данным, от COVID-19 скончалось более 157 тысяч человек (313 — в России).