Кокорин: в «Сочи» мало развития работы с болельщиками. Никто особо ничего не освещает

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который в настоящее время выступает за «Сочи» на правах аренды, высказался о работе южного клуба с болельщиками.

«Советовал бы „Зениту“ присмотреться к Мостовому, оставить в команде и дать ему шанс. Никто не мешает в Сочи лазить по ресторанам и совмещать это с тренировками. Но надо понимать, зачем ты туда приехал.

Сочи — футбольный город. Но я заметил, что в клубе мало развития работы с болельщиками. Никто особо ничего не освещает, стадион шикарный. Надо над этим поработать. Борис Романович? Ну ты представляешь его уровень, он не будет сам зазывать народ. Мы это немного обсуждали, но нам главное — показать результат", — сказал Кокорин в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «инстаграме».



Ранее Кокорин рассказал, что планирует отказаться от нынешней манеры праздновать голы с сосанием пальца.