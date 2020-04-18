«Гниды». Радимов прокомментировал вечеринку Кайо и Вандерсона

Тренер «Зенита-2», бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о вечеринке футболистов «Краснодара» Вандерсона и Кайо во время самоизоляции.
«Гниды», — написал Радимов. «Зачем так грубо?» — ответил ему блогер Михаил Борзыкин. «Смягчи», — парировал Радимов.
Ранее Вандерсон в ночь с 17 на 18 апреля устроил вечеринку с алкоголем. На мероприятии присутствовал его одноклубник, полузащитник Кайо. Вандерсон употреблял алкоголь, вдыхал какой-то газ из воздушного шарика и курил кальян. Хавбек «Краснодара» показывал отдых футболистов во время прямого эфира в «Инстаграме». Сообщается, что позднее запись трансляции была удалена.
«Краснодар», набрав в 19 турах 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Европы краснодарцы финишировали на третьем месте в группе С и не сумели пробиться в весеннюю стадию еврокубков.
- 18 апреля 2020
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