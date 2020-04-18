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Бышовец — о критике Евсеева: а в том, что его убрали из «Торпедо», опять Бышовец виноват?

Бышовец — о критике Евсеева: а в том, что его убрали из «Торпедо», опять Бышовец виноват?
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал слова Вадима Евсеева об уходе из московского клуба. Нынешний наставник «Уфы» сказал, что Бышовец решил расстаться с ним, поскольку он был слишком неудобен ему.

«Евсеев говорит, что жизнь расставила всё по местам? Интересно, что же она расставила… Хотел бы ему напомнить, что я его не убирал. У Евсеева было время определиться. Во время подготовительного периода я убедился, что перестройка команды идёт, а у Евсеева есть определённые проблемы в подготовке, в готовности отвечать требованиям. Я подошёл к Вадиму и сказал, что в перспективе не рассчитываю на него. Попросил его принять решение. Он решил уйти.

Я Евсеева вообще не видел после этого случая. Но ведь с Евсеевым то же самое произошло и в «Торпедо». Почему опять Бышовец виноват? Когда Ван Гал убирает Ривалдо из команды ради перестройки, ни у кого вопросов не возникает. Я тогда не ошибся, поступил профессионально. К тому же посмотрите, какую карьеру сделал Иванович: стал основным игроком сборной, уехал в «Челси». Это исчерпывающее объяснение», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Бышовец: Евсееву в «Уфе» удалось быть лучшим среди худших
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