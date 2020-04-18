Бышовец — о критике Евсеева: а в том, что его убрали из «Торпедо», опять Бышовец виноват?

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал слова Вадима Евсеева об уходе из московского клуба. Нынешний наставник «Уфы» сказал, что Бышовец решил расстаться с ним, поскольку он был слишком неудобен ему.
«Евсеев говорит, что жизнь расставила всё по местам? Интересно, что же она расставила… Хотел бы ему напомнить, что я его не убирал. У Евсеева было время определиться. Во время подготовительного периода я убедился, что перестройка команды идёт, а у Евсеева есть определённые проблемы в подготовке, в готовности отвечать требованиям. Я подошёл к Вадиму и сказал, что в перспективе не рассчитываю на него. Попросил его принять решение. Он решил уйти.
Я Евсеева вообще не видел после этого случая. Но ведь с Евсеевым то же самое произошло и в «Торпедо». Почему опять Бышовец виноват? Когда Ван Гал убирает Ривалдо из команды ради перестройки, ни у кого вопросов не возникает. Я тогда не ошибся, поступил профессионально. К тому же посмотрите, какую карьеру сделал Иванович: стал основным игроком сборной, уехал в «Челси». Это исчерпывающее объяснение», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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