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Магомед-Шапи Сулейманов: сижу на хате в Махачкале, всё бомбово

Магомед-Шапи Сулейманов: сижу на хате в Махачкале, всё бомбово
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как проводит время в условиях карантина, введённого в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Во дворе сижу, никуда не выхожу, иногда вокруг школы бегаю. Тренируюсь дважды в день. Свои голы не пересматриваю, за ЛФЛ не слежу. «Краснодар» я не хочу покидать, что за вопросы вообще?

Как я могу пойти в гости к Вандерсону? Я вообще в Махачкале. Семья здесь — что ещё надо? Сижу на хате, всё бомбово», — сказал Сулейманов в прямом эфире в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Магомед-Шапи в 20 матчах Российской Премьер-Лиги забил 4 мяча и отдал 4 голевых паса. В 11 встречах в остальных турнирах 20-летний форвард записал в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи.

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