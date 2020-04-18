Кокорин рассказал о детской обиде на «Спартак»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».
«У меня была детская обида на «Спартак». Не люблю их, потому что постоянно конкурирую с ними. В «Динамо» и «Зените» я был зол на них как на соперника. А в повседневной жизни всё нормально. В «Динамо» была история, как запрещали играть в красных бутсах. Заставляли их закрашивать», — сказал Кокорин в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».
Летом у Кокорина заканчивается контракт с петербургским «Зенитом». Футболист сообщил, что им интересуются итальянские клубы.
Кокорин — воспитанник московского «Локомотива». В 2008-2013 и в 2013-2015 годах форвард выступал за московское «Динамо».
Кокорин: на меня вышли серьёзные люди. Есть варианты в Италии
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