Кокорин рассказал о детской обиде на «Спартак»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».

«У меня была детская обида на «Спартак». Не люблю их, потому что постоянно конкурирую с ними. В «Динамо» и «Зените» я был зол на них как на соперника. А в повседневной жизни всё нормально. В «Динамо» была история, как запрещали играть в красных бутсах. Заставляли их закрашивать», — сказал Кокорин в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».

Летом у Кокорина заканчивается контракт с петербургским «Зенитом». Футболист сообщил, что им интересуются итальянские клубы.

Кокорин — воспитанник московского «Локомотива». В 2008-2013 и в 2013-2015 годах форвард выступал за московское «Динамо».